Ein großes Spiel steht an Einst Eintracht, heute SC Freiburg: Für Bernhard Weis ist Trier „1b-Heimat“

Auch in 313 Kilometern Entfernung werden die Geschehnisse in Trier mit Verblüffung verfolgt. „Ich habe das Aufstiegs-,Endspiel‘ der Eintracht gegen den 1. FC Kaiserslautern II geschaut. Die Kulisse: phänomenal. Ich wüsste nicht, dass noch woanders eine fünftklassige Mannschaft vor mehr als 6000 (!) Zuschauern in die vierte Liga aufsteigt. Das ist völlig verrückt. Eintracht Trier ist ein geiler Verein.“ Wer so begeistert ist? Bernhard Weis. Er weiß, wie es in Trier zugeht. Bei der Eintracht.