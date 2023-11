Fußball-Oberliga Eintracht Alaaf!

In Team-Stärke ging’s am frühen Samstagmorgen los. Mit dem Zug fuhr die Mannschaft von Eintracht Trier nach Köln. Das Ziel: Der Karnevalsauftakt in der Rheinmetropole. Eintracht-Trainer Thomas Klasen, zuvor vier Jahre Co-Trainer beim 1. FC Köln II, hatte über Freunde einen Tisch im Gaffel-Brauhaus klargemacht. Nach einer Hotelübernachtung machte sich das Team am Sonntagmittag wieder auf den Rückweg nach Trier. Eine Verkleidung für die Mannschafts-Tour - Ehrensache. Im Vorfeld hatte sich das Team mit orangen (Arbeiter-)Latzhosen und orangen Kappen eingedeckt.