Qualifikation zur Fußball-Asien-Meisterschaft Eintracht international: Triers Jason Thayaparan feiert großen Erfolg

Phnom Penh/Trier · Große Emotionen in Phnom Penh: Die Nationalmannschaft Sri Lankas mit dem SVE-Verteidiger erreicht in Kambodscha in einem Herzschlagfinale die dritte Runde.

10.09.2024 , 17:22 Uhr

Jason Thayaparan (rechts) hat mit der sri-lankischen Fußball-Nationalmannschaft einen großen Erfolg verbucht. Screenshot: Sri Lanka Football TV Foto: Sreenshot Sri Lanka Football TV