4:1 nach 0:1 Eintracht Trier: Selten war eine Gelbe Karte so wertvoll wie heute

Wenn Shqipon Bektasi gegen Eintracht Trier aufläuft, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er in den Blickpunkt rückt – und das nicht nur aus sportlichen Gründen. Vor ziemlich genau neun Jahren griff er im Trikot von Hessen Kassel vor der Ausführung eines Eckballs Gegenspieler Benedikt Koep so stark in den Genitalbereich, dass der SVE-Akteur in der Folge ausgewechselt werden musste. Bektasi wurde im Nachgang für mehrere Spiele gesperrt.