Fußball Eintracht Trier: ,Alleskönner‘ Yavuz verlängert bis 2026

Yavuz, der 2022 mit der Eintracht-U-19 den Aufstieg in die Bundesliga gefeiert hatte, kommt bislang auf 42 Pflichtspiele bei den SVE-Herren. „Wir freuen uns, dass Ömer seinen Vertrag frühzeitig um weitere zwei Jahre verlängert hat. Er wird langfristig eine wichtige Rolle in unserem Spiel einnehmen, davon bin ich überzeugt“, sagt SVE-Teammanager Stefan Fleck. Wichtiger Nebeneffekt aus Vereinssicht: In der Regionalliga, in die Trier aller Voraussicht nach wieder aufsteigen wird, fällt Yavuz unter die wichtige U23-Regelung.