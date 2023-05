Die Ursachen und Folgen Eintracht Triers Abstieg aus der Regionalliga: Ein leiser Abschied (Kommentar)

Welch‘ ein Gegensatz: So laut und schrill vor fast genau elf Monaten bei Eintracht Trier mit Tausenden Fans die Rückkehr in die Fußball-Regionalliga Südwest gefeiert wurde, so leise fällt nun der Abschied aus. Nach dem 1:1-Unentschieden in Balingen, das den sportlichen Abstieg nach nur einer Saison besiegelte, gab’s hier und da hängende Köpfe und Blicke ins Leere. Aber keine Tränen-Ausbrüche. Als die Mannschaft in die Kurve zum eigenen Anhang ging, waren viele der rund 70 mitgereisten Fans schon gar nicht mehr im Block.