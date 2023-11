Fußball-Oberliga Eintracht Trier: Die nächste Tor-Gala und ein Gänsehautmoment

Zum Jahreskehraus hat Eintracht Trier die Lust an Blitz-Toren für sich entdeckt. Im Heimspiel vor zwei Wochen gegen den FC Bitburg ,klingelte‘ es bereits in der ersten Minute im Gästetor. Nun, im letzten Heimspiel des Kalenderjahres gegen den VfR Baumholder, durfte der SVE in der zweiten Minute erstmals jubeln. Nach einer Ecke von Sven König gelangte der Ball vor die Füße des aufgerückten Kapitäns Simon Maurer, der aus fünf Metern unter die Latte traf (2.).