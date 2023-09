Eintracht Trier vor dem Spiel bei Cosmos Koblenz Mit ,Patenschaften‘ gegen Personal-Probleme

Erst Jan-Lucas Dorow, dann Kevin Heinz – und nun auch Robin Garnier. Der 29-jährige Mittelfeld-Allrounder reiht sich offenbar ein in die Gruppe der Langzeitausfälle bei Eintracht Trier. Laut SVE-Trainer Thomas Klasen kommt Garnier zwar wohl um eine Bandscheiben-Operation herum, doch in diesem Kalenderjahr rechnet er nicht mehr mit dem fürs Trierer Spiel so wichtigen Routinier: „Er muss die Rückenprobleme so auskurieren, dass er im neuen Jahr wieder zu 100 Prozent fit zur Verfügung steht.“