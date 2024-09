Eintracht Trier Schlägt jetzt die Stunde von Mister 89 Prozent?

In den vergangenen Jahren war es meist so: Steht er im Kader, steht er auch in der Startelf. Simon Maurer, lange Jahre Kapitän von Eintracht Trier, war in der Innenverteidigung gesetzt. Seit seinem Wechsel 2016 und bis zum Ende der Vorsaison bestritt er 89 Prozent seiner Liga-Spiele von Beginn an.