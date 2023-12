Fußball-Oberliga Blitz-Tor, Blitz-Wechsel – und Rot für den Trainer

Morlautern · Das letzte Spiel von Eintracht Trier in diesem Kalenderjahr hatte es noch mal in sich. Warum der Erfolg in Morlautern für den SVE besonders süß schmeckt.

02.12.2023 , 19:29 Uhr

Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Die beiden Trainer waren an der Außenlinie noch im Plausch, da war es schon passiert. Nach handgestoppten sechs (!) Sekunden nach dem Anpfiff fing sich die Eintracht das 0:1. Der Ball prallte nach einem langen Zuspiel vom Rücken Christopher Spangs zu Yvan Kenmo ab, der mit einem satten Schuss die Führung für die Gastgeber besorgte (1.). Eine richtig kalte Dusche für die Gäste bei einer Außentemperatur von minus zweieinhalb Grad Celsius.