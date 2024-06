Erster Sommer-Test Eintracht Trier bietet Zweitligist Elversberg die Stirn

Angesichts der Rahmenbedingungen – das Team mit einigen Neuzugängen ist am Ende der ersten, harten Trainingswoche – sah das nicht nur manierlich, sondern phasenweise richtig gut aus: Fußball-Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Trier hat sich in seinem ersten Testspiel vor 1216 Zuschauern am Sonntag in Osburg beim 1:3 gegen den Zweitligisten SV Elversberg achtbar aus der Affäre gezogen. „Die Spieler sind volle Intensität gefahren. Sie haben es gut gemacht und sich gut gewehrt“, resümierte Eintracht-Trainer Thomas Klasen, der zugleich recht hatte in seiner Analyse, dass sein Team die Gegentore zu einfach kassiert hat. Im Grunde fielen sie nach drei Kontern der Saarländer – dem ersten ging eine eigene Ecke voraus, dem dritten ein unnötiger Ballverlust von Vincent Boesen.