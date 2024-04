Fußball Eintracht Trier bindet Talent bis 2026

Herber stieß 2015 vom SV Mehring zur E-Jugend von Eintracht Trier und durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Vereins. In der U 19 sammelte er in der A-Jugend-Bundesliga Süd/Südwest wertvolle Erfahrungen und empfahl sich so bereits in der Saison 2022/23 für erste Berufungen ins Aufgebot der ersten Herren-Mannschaft, seinerzeit in der Regionalliga Südwest. Seinen ersten zweiminütigen (Kurz-)Einsatz hatte er Anfang Dezember 2022 im Auswärtsspiel beim SSV Ulm, ehe in der Rückrunde sieben weitere Auftritte - fünf davon als Startelf-Spieler - folgten.