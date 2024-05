Vom Abstiegskandidaten besiegt Eintracht Trier: Coach kritisiert „Arroganz eines Tabellenführers“

Zwischenzeitlich war die Partie an Einseitigkeit nicht zu überbieten. Trier war Dauergast in der Hälfte der Dudenhofener, die nahezu keine Entlastung fanden. Die Gastgeber mussten in der ersten Halbzeit viel leiden, viel laufen – und hatten mit Malcolm Little einen Torhüter, der alles wegfischte, was auf ihn zukam. Zum Beispiel einen Kopfball von Vincent Boesen, den er bravourös klärte (27.). Oder zwei Schlenzer des SVE-Angreifers sowie von Jan Lucas Dorow, die er entschärfte (11., 34.). Trier verbuchte ein Eckballfestival, allerdings ohne jeglichen Ertrag.