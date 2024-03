Seine Leidenschaft ist das Fliegen Neu bei der Eintracht: Das ist Torwart Radomir Novakovic

Mertesdorf · Der Winterneuzugang hat schon viel Erfahrung auf dem Platz gesammelt und in den Niederlanden bereits an der ersten Liga geschnuppert. Wie es ihm bisher in Trier gefällt, was er zuvor gemacht hat und wer seine Vorbilder sind.

02.03.2024 , 10:28 Uhr

Torwart Radomir Novakovic (grünes Trikot) erhofft sich bei Eintracht Trier endlich mehr Spielzeit. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz