„Die Jahre waren die emotionalsten meiner Karriere“ Danny Winkler: Was der frühere Eintracht-Torjäger heute macht

Trier · Klaus Toppmöller holte ihn einst in die Bundesliga, Paul Linz dann nach Trier - und bei der Eintracht spielte Stürmer Danny Winkler so lange wie für keinen anderen Club, mit dem SVE stieg er auch in die 2. Liga auf. Im TV sagt der 50-Jährige, was er heute macht und warum Trier eine besondere Bedeutung für ihn hat.

02.01.2024 , 14:39 Uhr

Danny Winkler nach seinem Tor im Zweitliga-Spiel für Eintracht Trier gegen Aue im August 2003. Foto: Krämer Hans

Ein besonderes Zweitliga-Spiel vor genau 20 Jahren, kurz vor Weihnachten, Frage an Danny Winkler: Meldet sich da was aus den hintersten Ecken des Langzeitgedächtnisses? Boah, nein, der Mann ist ja nicht „Google“: „Helfen Sie mir mal auf die Sprünge.“ Okay, Rheinland-Pfalz-Duell Eintracht Trier gegen Mainz.