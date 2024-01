Fußball Eintracht Trier: Der nächste lange Ausfall droht

Ziemlich genau zwei Monate ist es her. Im Heimspiel gegen den VfR Baumholder (5:0) verspürte Eintracht-Kapitän Simon Maurer ein Ziehen in der Leistengegend, das in den Bauch ausstrahlte. In der 39. Minute ließ er sich auswechseln, eine Woche später pausierte er beim abschließenden Spiel im Kalenderjahr 2023 in Morlautern. Gut acht Wochen sind seitdem vergangen. Der 33-Jährige glaubte, die Beschwerden – womöglich verursacht durch eine Reizung – seien abgeklungen. Das Laufprogramm in der Weihnachtspause konnte er weitgehend ohne Probleme absolvieren.