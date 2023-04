Fußball-Regionalliga Südwest Eintracht Trier: Der ,King‘ macht die zehn Jahre voll

Mit 19 Jahren kehrte Dominik Kinscher (Foto: TV-Archiv) im Sommer 2015 in seine Heimatstadt zurück. Ade A-Junioren-Bundesliga mit dem 1. FC Kaiserslautern. Hallo Herren-Regionalliga mit Eintracht Trier. In den ersten beiden Spielzeiten in der vierten Liga durfte er lediglich 102 Spielminuten sammeln. Nach dem Abstieg in die Oberliga wurde Kinscher dann aber eine feste Größe im Team. Das hat sich auch jetzt nach der Rückkehr in die Regionalliga nicht geändert.