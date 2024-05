Fußball-Oberliga Eintracht Trier: Dominik Kinschers trauriges Jubiläumsspiel

Über Spielen von Eintracht Trier beim SV Gonsenheim liegt ein Fluch. Ende August 2021 riss bei Maurice Roth das Kreuzband. Nun hat Dominik Kinscher laut Vereinsangaben dasselbe Schicksal ereilt – er hat sich die Verletzung am vergangenen Sonntag im Zuge eines Zweikampfs nach einer halben Stunde Spielzeit zugezogen. Ein Stimmungsdämpfer beim SVE vor dem Heimspiel am heutigen Mittwoch (14 Uhr) im Moselstadion gegen den FC Karbach. Besonders bitter für Kinscher, der letztmals in der Saison 2018/19 wegen einer Schultereckgelenksprengung länger ausfiel: Den Kreuzbandriss hat er sich just in seinem 200. Pflichtspiel für die Eintracht zugezogen. Ein trauriges Jubiläum.