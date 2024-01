Fußball Eintracht Trier: Ein Test fällt weg, ein neuer kommt hinzu

Wenig überraschend ist das für diesen Samstag angesetzte erste Testspiel von Eintracht Trier in dieser Wintervorbereitung gegen den West-Regionalligisten 1. FC Köln II abgesagt worden. Die ursprünglich in Bitburg vorgesehene Partie war zwischenzeitlich auf den Kunstrasen am Kölner Geißbockheim verlegt worden. Doch die aktuell nachts sehr frostigen Temperaturen sorgen dafür, dass auch der dortige Platz nicht bespielbar ist – obwohl er vom Schnee befreit worden ist. „Es ist zu glatt und zu hart, es macht keinen Sinn“, sagt Eintracht-Trainer Thomas Klasen. Einen Ersatztermin für die Partie wird es nicht geben. Klasen: „Köln hat gefragt, ob wir unter der Woche mittags spielen können. Das geht bei uns leider nicht, weil wir nicht unter Profibedingungen arbeiten.“