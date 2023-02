Heimspiel für U19 : Duell mit dem Namensvetter

Gibt’s für die U19 von Eintracht Trier am Sonntag wieder ein Tor zu bejubeln? Zu Gast ist um 14 Uhr im Moselstadion der Namensvetter aus Frankfurt. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Trier Warum den U19-Bundesliga-Junioren des SVE am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt eine Über­raschung gelingen könnte.

Von Lutz Schinköth

Nach der 0:4-Niederlage zum Jahresauftakt beim 1. FC Nürnberg haben die U19-Junioren von Eintracht Trier am Sonntag ab 14 Uhr (Rasenplatz, Moselstadion) gegen Eintracht Frankfurt erneut Gelegenheit, den ersten Saisonsieg in der Bundesliga einzufahren. Gegen den Tabellen-13. aus der Mainmetropole möchte das Team von Trainer Jan Stoffels an die guten Auftritte vor Weihnachten gegen die TSG Hoffenheim (4:4), beim FC Astoria Walldorf (0:1) sowie die erste Halbzeit in Nürnberg anknüpfen. „Für Frankfurt geht es angesichts von sechs Absteigern um den Klassenerhalt. Wir treffen auf einen hochmotivierten Gegner, der in Sachen Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten alles reinwerfen wird. Wir erwarten eine kämpferische Eintracht aus Frankfurt“, weiß SVE-Coach Jan Stoffels um die Schwere der Aufgabe.

Für den 45-jährigen U19-Coach komme es darauf an, die „Konzentration über 90 Minuten hochzuhalten und uns keine krassen Fehler zu erlauben. Wir wissen aber auch, dass es optimal laufen muss, um gegen Frankfurt zu punkten.“

Angesichts der internen Vorgabe, den letzten Platz noch an den SSV Reutlingen abgeben zu wollen, wäre ein couragierter Auftritt gegen die SGE-Fohlen ein gutes Fundament für das in einer Woche (Sonntag, 19. Februar) in Reutlingen stattfindende Duell gegen den Vorletzten (vier Punkte). „Sowohl in physischer als auch in mentaler Hinsicht müssen die Spieler an ihre Leistungsgrenze gehen“, fordert der 45-Jährige auch mehr Durchschlagskraft nach vorn – bisher schoss der SVE lediglich acht Treffer. Ob es gegen die defensiv stabile Frankfurter Abwehr (erst 16 Gegentreffer) tatsächlich gelingt, öfter hinter die letzte Linie zu kommen, hänge auch von der Tagesform ab. Stoffels hofft, das Abschlusstraining am heutigen Samstag auf dem Rasen absolvieren zu können. „Die Jungs haben im Training gut gearbeitet, doch am Mittwoch mussten wir die Einheit auf dem Kunstrasen wegen des Frostes absagen.“