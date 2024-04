Ein Sieg fehlt noch zum Aufstieg Eintracht Trier erspielt sich ersten Meisterschafts-Matchball

Das große Ziel ist zum Greifen nah. Gewinnt Eintracht Trier am Freitag, 12. April, zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern II, ist die Meisterschaft und damit der Wiederaufstieg in die Fußball-Regionalliga in trockenen Tüchern. Sieben Spieltage vor Schluss!