Eintracht Trier Nach mehr als zehn Jahren: Roland Seitz kehrt als Trainer ins Trierer Moselstadion zurück

Trier/Freiberg · Als Coach des SGV Freiberg kommt der 59-jährige Roland Seitz an diesem Samstag an seine alte Wirkungsstätte auf. Wie er über das Wiedersehen mit der Eintracht denkt und was er von der SVE-Personalpolitik und zweiten Mannschaften in der Regionalliga hält.

18.09.2024 , 16:32 Uhr

Roland Seitz (links, hier auf einem Archivbild an der Seite von Rudi Thömmes – seinem damaligen Co-Trainer bei Eintracht Trier) kehrt als Coach erstmals seit zehneinhalb Jahren ins Moselstadion zurück. Foto: TV/Hans Krämer