Derby Eintracht Trier - FC Bitburg im Fokus Kunst oder Krawall? – Pyro-Debatte geht in neue Runde

Der Rahmen war außergewöhnlich. Zu einem Spiel in der fünftklassigen Oberliga strömten an einem verregneten, kalten Freitagabend im November mehr als 3500 Zuschauer ins Trierer Moselstadion. Das Derby zwischen der Eintracht und dem FC Bitburg zog die Fußball-Fans in den Bann. Anhänger beider Clubs wollten das besondere Duell auch besonders untermalen. Die rund 200 Bitburger Anhänger im Gästeblock hatten rot-glitzernde Fahnen in Gepäck. Die Trierer Ultras auf der Gegengerade hatten eine aufwendige Flutlicht-Choreografie zur Partie gestaltet. Beide Inszenierungen gingen mit dem Abbrennen von Pyrotechnik einher. Im Bitburger Block wurden rot leuchtende Bengalos nach oben gereckt. Auf der Gegengerade bei den Trierern kamen – das Flutlicht imitierende – weiß leuchtende Bengalos sowie Blinker zum Einsatz. Zudem wurde hinter der Gegengerade ein nicht gerade kleines Feuerwerk gezündet.