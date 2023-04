Fußball Verrücktes Torfestival: Eintracht Trier feiert ersten Sieg seit 192 Tagen

Koblenz · Ist es mehr als nur ein Strohfeuer? In einem irren Duell der Abgeschlagenen in der Regionalliga Südwest erlebt der SVE in Koblenz seltene Gefühle.

09.04.2023, 17:04 Uhr

Foto: TV/Sebastian J. Schwarz

Nach dem Abpfiff musste alles raus. Die Anspannung, die Wut, der Jubel, die Erleichterung: Eintracht Trier hat seit einer gefühlten Ewigkeit mal wieder ein Spiel in der Fußball-Regionalliga Südwest gewonnen. Beim Torfestival in Koblenz setzte sich der SVE mit 4:3 durch – nachdem er zwischenzeitlich binnen elf Minuten eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben hatte.