Jahreshauptversammlung Eintracht Trier: Forsche Töne vom neuen Vorstandsmitglied

Es ist noch gar nicht so lange her, da flogen bei Mitgliederversammlungen von Eintracht Trier verbal gehörig die Fetzen. Dass diesmal lediglich leise Kritik an den zuletzt häufig vorkommenden Fan-unfreundlichen Spielverlegungen, am weiter unklaren Fortgang bei der Einrichtung eines Fan-Hauses auf dem Moselstadiongelände und an der für die blau-schwarz-weiße Eintracht-Seele irritierenden roten Hintergrundbeleuchtung im Veranstaltungssaal im FourSide Plaza Hotel geübt wurde, zeugt von veränderten Zeiten – obwohl der SVE aktuell nur in der Oberliga spielt.