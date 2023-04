Fußball-Regionalliga Südwest Eintracht Trier: Keiner geht heut‘, keiner geht heut‘ rein … (Video: Was der SVE-Coach „zum Kotzen“ findet)

Alles, was sich bis dahin zugetragen hatte, potenzierte sich in der dritten Minute der Nachspielzeit. Triers Yannick Debrah scheiterte am bärenstarken Frankfurter Torwart Omer Hanin, im Nachgang setzte Michael Omosanya den Ball per Fallrückzieher an die Latte. Es sollte an diesem Nachmittag einfach nicht sein: Eintracht Trier zeigte vor erneut bemerkenswerten 2274 Zuschauern im Moselstadion gegen den FSV – die Mannschaft der bisherigen Rückrunde – eine couragierte Leistung, belohnte sich dafür aber nicht. Weil vor dem gegnerischen Tor zum wiederholten Mal die Kaltschnäuzigkeit und Durchschlagskraft fehlten. Nicht nur in der Szene in der 93. Minute, sondern auch schon zuvor.