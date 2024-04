Ein Treffer für die Ewigkeit Eintracht Trier: Ganz schön günstig, dieses historische Tor!

Seit am 11. März 1948 durch die Fusion der Trierer Vereine SV Westmark Trier 05 und SV Eintracht Trier 06 der SV Eintracht Trier 05 entstanden ist, hat es das nicht gegeben. Erstmals gelingen der Eintracht in einer Saison mindestens 100 Saisontore. Daniel Hammel war am Sonntag im Oberliga-Auswärtsspiel bei Wormatia Worms der Schütze des historischen Treffers, wobei ihm das zunächst gar nicht bewusst war. „Ich hatte das nicht auf dem Schirm, weder direkt beim Torerfolg noch danach beim Jubeln. Ich wusste zwar, dass wir auf dem Weg zu den 100 Toren sind, doch in dem Moment habe ich nicht daran gedacht. Mir wurde es erst klar, als unser Kassenwart Tim Garnier in der Kabine eine Diskussion in Gang setzte, wie viel ich für das besondere Tor zu zahlen habe“, berichtet der 31-jährige Angreifer, der mit dem Tor zum 3:1 in der fünften Minute der Nachspielzeit für die Entscheidung gesorgt hatte.