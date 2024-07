Gegen Alemannia Aachen Auf Eintracht Trier wartet der Härtetest fürs Homburg-Spiel

Auch wenn es ,nur‘ ein Vorbereitungsspiel ist – Eintracht-Trainer Thomas Klasen versucht, sich so viele Informationen wie möglich zum Gegner Alemannia Aachen zu besorgen. Er hat sich Szenen der Testpartie zwischen dem Halleschen FC und der Alemannia (2:1) angeschaut – und er will am Freitagabend auch mindestens eine Halbzeit des Spiels zwischen dem Drittliga-Aufsteiger aus der Kaiserstadt und dem Erstligisten VfL Bochum im Livestream verfolgen. „Ich will mich nicht zu sehr am Gegner orientieren, aber schon ein Gefühl dafür bekommen, was uns erwartet“, sagt Klasen.