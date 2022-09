Fußball-Regionalliga : Eintracht Trier gegen Balinger SC hier im Live-Ticker verfolgen

Liveblog Balingen Am Samstag tritt die Trierer Eintracht beim Balinger SC an. Hier können Sie die Partie im Live-Ticker verfolgen.

Aus Weggefährten werden für 90 Minuten Kontrahenten. „Beim Lehrgang sollten wir uns gegenseitig unsere Spielidee erläutern. Da hat natürlich schon jeder daran gedacht, dass man ja in der Liga noch aufeinandertrifft. Wir sind dann auch nicht so sehr ins Detail gegangen. Nicht jeder Kniff, jeder Laufweg wurde aufgezeigt“, berichtet Cinar mit einem Augenzwinkern.

Beide Teams brauchen Punkte, um nicht auf Sicht im Keller festzuhängen. „Bahlingen war in den vergangenen Jahren stets ein stabiles Team in der Regionalliga, das für Furore gesorgt hat und Heimstärke bewies“, stellt Cinar fest, der Bührer im übrigen auch schon als Spieler begegnet ist – in den Jahren 2009 und 2010 in Regionalliga-Duellen des SVE mit Rot-Weiss Essen.