Fußball-Regionalliga : Das Spiel im Live-Ticker: Eintracht Trier gegen Rot-Weiss Koblenz

Mit einem Sieg kann der SVE den Abstand zum Team aus Koblenz, das aktuell auf Rang 17 rangiert, auf fünf Punkte ausbauen. Hier gibt es die Partie in unserem Live-Ticker. Beginn ist um 19 Uhr.

Josef Cinar, Trainer von Eintracht Trier, redet bei der Frage nach der Bedeutung der Partie am Freitagabend gegen den FC Rot-Weiss Koblenz nicht um den heißen Brei herum. „Es ist das wichtigste Spiel bislang in dieser Saison“, sagt der 38-Jährige, der die Begründung gleich mitliefert: „Mit einem positiven Ergebnis können wir einen großen Schritt Richtung Mittelfeld-Region machen. Diese Chance wollen wir nicht verpassen.“

Der Coach hofft, beim Flutlicht-Spiel im Moselstadion (19 Uhr) bis auf die Langzeitverletzten Tim Garnier und Henk van Schaik alle Mann an Bord zu haben – also auch Michael Omosanya (zuletzt Oberschenkelprobleme), Jan Brandscheid (war ebenfalls angeschlagen) sowie Linus Wimmer und Yannick Debrah (nach Krankheit).

Nach dem 1:0-Heimsieg am dritten Spieltag gegen Kickers Offenbach ist Koblenz in fünf Spielen ohne Sieg geblieben – zuletzt gab’s dabei vier Niederlagen am Stück. Eintracht-Coach Cinar hat beim Gegnerstudium zwei Gesichter des FC Rot-Weiss ausgemacht: „Die Spieler haben alle eine gute individuelle Qualität, sie können an einem guten Tag jeden Kontrahenten in der Regionalliga schlagen. Schwer tut sich das Team aber, wenn es auf eine eingespielte Mannschaft trifft.“