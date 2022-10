Fußball-Regionalliga : Eintracht-Trier gegen SGV Freiburg – Das Spiel im Live-Ticker

Trier Am Samstag spielt der SVE gegen den SGV Freiburg. Hier gibt es die Partie in unserem Live-Ticker. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Eintracht Trier ist seit vier Regionalliga-Partien ungeschlagen, der SGV Freiberg hat seine beiden jüngsten Liga-Partien gewonnen: Im Duell der beiden Regionalliga-Aufsteiger an diesem Samstag (14 Uhr) im Trierer Moselstadion können beide Kontrahenten mit breiter Brust auftreten.

Die Gäste aus der Nähe von Stuttgart reisen mit gehörigem Respekt an: „Die Trierer Mannschaft schaltet wahnsinnig gut um. Das Team wird bis zum Schluss von den Rängen eine brutale Unterstützung erhalten. Das ganze Stadion wird gegen uns sein. Es ist geil, in so einem Stadion zu spielen“, sagt SGV-Trainer Ramon Gehrmann.