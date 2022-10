Liveticker : Eintracht Trier gegen TSG Balingen - der Ticker

Die Eintracht tritt am Samstag im Heimspiel gegen die TSG Balingen an. Hier finden Sie den Liveticker zum Spiel.

Coach Josef Cinar hofft, dass es sein Team nach der Pleite in Aalen bei diesem Spiel wieder schaffen wird, Punkte in der Regionalliga zu sammeln: „Wir haben in dieser Saison viele gute Auftritte gehabt. Das Spiel in Aalen ist nicht sinnbildlich für die Leistung, die wir in den vergangenen Partien gezeigt haben. Wir müssen gegen Balingen ein anderes Gesicht und eine andere Leistung zeigen.“