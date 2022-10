Liveticker : VfR Aalen gegen Eintracht Trier 3:1

Aalen Der SVE war am heutigen Samstag zu Gast beim VfR Aalen, die Partie ging 3:1 aus. Die wichtigsten Spielzüge hier im Liveticker.

Von den Mannschaften, die sich in der Fußball-Regionalliga Südwest zunächst einmal weiter unten eingerichtet haben oder hatten, mussten schon mehrere Teams solch eine Phase durchleben. Wormatia Worms und der Bahlinger SC kassierten vier Niederlagen in Folge, Eintracht Trier gar fünf. Doch das Trio hat sich aus der Negativspirale befreien können.

Aktuell ist der VfR Aalen, der an diesem Samstag die Eintracht empfängt (14 Uhr, Ostalb-Arena), in einer misslichen Lage. Drei Niederlagen in Folge sowie sieben Partien ohne Sieg hintereinander stehen zu Buche. Das kommt nicht gut an in einem Verein, der andere Ambitionen als den Abstiegskampf hat.