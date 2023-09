Südwest-Klassiker im Moselstadion Eintracht Trier gegen Wormatia Worms: Kopf-an-Kopf-Rennen trotz Riesen-Vorsprungs

Noch nicht einmal ein Drittel der Saison 2023/24 ist in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar absolviert – und doch ist manches in der Tabelle frappierend. Satte zehn Punkte Vorsprung hat Primus Eintracht Trier auf den Zweiten FK Pirmasens. Auf Wormatia Worms – Gegner des SVE an diesem Samstag im Moselstadion – sind es gar zwölf Zähler.