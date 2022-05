Fußball und Krawalle : Eintracht Trier gegen Wormatia Worms: Wie lief die Fanbegegnung? Wie lief das Spiel? - Polizei zieht Bilanz

Trier Gab es Krawalle nach dem Spiel? Wie begegneten sich die Fans? Was passierte während des Spiels im Moselstadion in Trier? Die Polizei zieht Bilanz nach der Partie von Eintracht Trier und Wormatia Worms.

Verbotenerweise vereinzelt Pyrotechnik gezündet

Bereits am frühen Nachmittag versammelten sich Anhänger der Trierer Eintracht in der Trierer Innenstadt. In einem Fanmarsch zogen rund 500 Fußballfans gemeinsam durch die Innenstadt in Richtung Moselstadion. Dabei wurde verbotenerweise vereinzelt Pyrotechnik gezündet. Zu Spielbeginn kam es zu einem weiteren Einsatz von Pyrotechnik aus dem Gästeblock. In beiden Fällen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.