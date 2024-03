Fußball-Oberliga Tollhaus Moselstadion: Eintracht Trier gelingt sensationelle Aufholjagd

Saharastaub lag in der Luft. Und unten auf dem Rasen des Moselstadions wirbelte der FC Cosmos richtig Staub auf – so sehr, dass die Gäste der Eintracht komplett die Sicht vernebelten. Wachsamkeit, Zweikampfverhalten, Präzision im Spiel, Abschlussstärke: Der Aufsteiger vom Deutschen Eck war dem designierten Regionalliga-Aufsteiger aus Trier in der ersten Halbzeit in allen Belangen überlegen.