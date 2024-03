Wichtige Personalentscheidung Eintracht-Stürmer startet Karriere nach der Karriere

Unter den Fans ist Daniel Hammel immer wieder mal Gesprächsthema. Vor allem dann, wenn er nicht auf dem Platz steht. Dann stellen sich die Anhänger die Frage, warum das so ist. Wo der 31-Jährige doch mit so viel Erfahrung gesegnet ist und fast immer abliefert, wenn er auf dem Rasen steht – neun (wichtige) Tore und vier Vorlagen in 17 Einsätzen sprechen eine deutliche Sprache.