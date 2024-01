Fußball Eintracht Trier: Handlungsdruck nach nächster Hiobsbotschaft

Ralingen · Der SVE muss und will nach einer weiteren Verletzung in der Innenverteidigung personell nachlegen. 9:0-Sieg gegen Grevenmacher zum Start des Wintercups in Ralingen.

27.01.2024 , 20:44 Uhr

Julius Kalweit erzielte beim Trierer 9:0-Erfolg gegen Grevenmacher zwei Treffer, Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Die schlechten Nachrichten aus dem Lazarett wollen bei Eintracht Trier nicht abreißen. Kapitän Simon Maurer muss nach Auskunft von SVE-Trainer Thomas Klasen wegen des Befunds einer sogenannten ,weichen Leiste‘ unters Messer. Ursprünglich war von einer Schambeinentzündung die Rede, zuletzt hatte Maurer jedoch noch einen weiteren Experten in Kaiserslautern aufgesucht. Der SVE hofft nun darauf, für Maurer einen möglichst zeitnahen OP-Termin zu bekommen. Sollte das gelingen, wäre für den 33-Jährigen die Saison noch nicht beendet. Ein vorerst längerer Ausfall ist aber unvermeidlich.