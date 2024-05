Fußball verbindet Eintracht-Heimspiel im Zeichen des Trierer Kinderhospizes

Rund um die Oberliga-Partie gegen Pirmasens wird am Fanshop im Moselstadion ein Info-Stand des nestwärme e.V. aufgebaut. Zudem wird in einem Halbzeit-Interview sowie in Einspielern auf der neuen Videowand auf das Kinderhospiz aufmerksam gemacht. Geld kann unter anderem in vor Ort aufgestellte Boxen gespendet werden.