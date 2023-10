Vor dem Auswärtsspiel in Diefflen Eintracht Trier kommt mit neuem Feuer aus der Mini-Pause

Der von Trainer Thomas Klasen erhoffte Effekt ist eingetreten. Nachdem er seiner Mannschaft infolge von fünf englischen Wochen fünf freie Tage gegeben hatte, sind die Akteure mit neuer Energie in den Übungseinheiten dabei. „Die Jungs wirken richtig frisch. Die Trainingseinheiten am Dienstag und Donnerstag waren fantastisch. Die Spieler haben sich in den Zweikämpfen gerieben. Jeder hat gezeigt, dass er spielen will. Von der Intensität her war es ein sehr gutes Niveau“, schwärmt Klasen.