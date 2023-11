Fußball-Oberliga Eintracht Trier in Ludwigshafen: Duell zweier Spitzenreiter

Mit 39 Jahren zieht Matteo Monetta bei Arminia Ludwigshafen weiter munter seine Kreise. Der älteste Stürmer in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ist ein Leistungsträger in der Mannschaft, bei der Eintracht Trier am Sonntag (13.30 Uhr, Südweststadion) zum Rückrundenauftakt gastiert.