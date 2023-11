Fußball-Oberliga Eintracht Trier: 18. Sieg, Vaterfreuden und eine Tor-Premiere

In der 22. Minute fuhr Eintracht-Trainer Thomas Klasen an der Seitenlinie aus der Haut: „Jedes Spiel dieselbe Sch….!“ schrie er sich den temporären Frust von der Seele. Er machte seinem Ärger über die bis dato wieder mal lasche Chancenverwertung seiner Mannschaft Luft, die von Beginn an viel Ballbesitz verbuchte und mit engagierter Lauf- und Zweikampfarbeit die Gastgeber des FC Arminia Ludwigshafen in deren Hälfte drückte. Doch trotz vieler guter Abschluss-Gelegenheiten und eines Eckball-Festivals wollte die Führung nicht gelingen.