Fußball-Oberliga Eintracht Trier hat fürs Spiel in Morlautern den Pizza-Dienst schon vorgewarnt

In Trier sind am Freitag für das Wochenende sämtliche städtischen Kunstrasen-, Rasen- und Tennenplätze aufgrund der frostigen Wettervorhersage für den Trainings- und Spielbetrieb gesperrt worden. Doch die Uhren in Morlautern 120 Kilometer südöstlich tickten (noch) anders. Stand Freitagnachmittag soll das Fußball-Oberliga-Spiel zwischen dem SV Morlautern und Eintracht Trier an diesem Samstag um 16 Uhr auf dem Kunstrasen im nördlichen Stadtteil von Kaiserslautern ausgetragen werden. Der prognostizierte Dauerfrost stelle kein Hindernis dar, teilte Morlauterns Sportlicher Leiter Frank Burton am Freitagmittag auf TV-Anfrage mit. Schneefall bis zum Samstag könnte dagegen noch eine Gefahr für die Austragung bedeuten.