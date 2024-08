Spiel der zwei Gesichter Eintracht Trier: Erst fahrig, dann mit ordentlich Feuer

Steimbach · Der SVE droht zu Beginn in Steinbach unterzugehen, ist am Ende aber sogar einem Sieg ganz nahe. Nach turbulenten 90 Minuten steht am Ende ein 1:1.

30.08.2024 , 22:25 Uhr

Jannis Held erzielte mit seinem erstem Pflichtspiel-Tor für Eintracht Trier das 1:1 in Steinbach. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz