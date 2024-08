Fußball-Regionalliga Eintracht Trier: Premiere auf 760 Metern über dem Meeresspiegel

Kennen Sie das „Uefa-Stadioninfrastruktur-Reglement“? Nach dieser Klassifizierung der Europäischen Fußball-Union zur Einstufung von Fußball-Arenen steht Eintracht Trier an diesem Samstag eine Premiere ins Haus. Erstmals wird der SVE im höchstgelegenen Fußball-Stadion Deutschlands auflaufen – zumindest unter jenen in der Kategorie eins, die alle kleineren Anlagen im Land umfasst. Auf 760 Metern über dem Meeresspiegel liegt die 5000 Zuschauer fassende MS Technologie-Arena, in dem der FC 08 Villingen seine Heimspiele austrägt. Stolz verweist der Club auf seiner Homepage auf das Alleinstellungsmerkmal. Allerdings gab es dagegen bereits Proteste von Clubs aus Neustadt und St. Georgen.