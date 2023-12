Eintracht Trier zum Jahreswechsel Ex-Coach Josef Cinar mahnt: „Darf sich nicht blenden lassen“

Es war eine große verbale Geste. Thomas Klasen, der aktuelle Trainer von Eintracht Trier, schloss in seine Dankesworte für ein in vielerlei Hinsicht ereignisreiches Jahr des Clubs am Mikrofon des Vereinsfernsehens SVE-TV nach dem Spiel in Morlautern ausdrücklich seinen Vor-Vorgänger Josef Cinar mit ein. Er habe die Mannschaft über viereinhalb Jahre hinweg toll geführt. Ihm sowie dessen Mitstreitern gebühre ein großes Dankeschön, wie sie die Mannschaft aufgebaut haben.