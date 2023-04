Eintracht Trier Jürgen Mohr – Er weiß, wie man gegen den FSV Frankfurt gewinnt

So nah und doch so fern … Obwohl Jürgen Mohr in Longkamp (Kreis Bernkastel-Wittlich) lebt und damit nur gut 50 Kilometer vom Moselstadion entfernt, war der 64-Jährige schon lange nicht mehr bei einem Heimspiel von Eintracht Trier – und das als ehemaliger Spieler des SVE, für den der einstige Mittelfeld-Regisseur zwischen 1992 und seinem Karriereende 1995 76 Partien bestritten hat.