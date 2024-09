Fußball-Regionalliga Südwest Eintracht Trier - Offenbach: Nimm du ihn, ich hab‘ ihn sicher ...

Es ist der Klassiker unter den Slapstickeinlagen, die im Fußball immer wieder mal zu Toren führen. Nach dem Motto: ,Nimm‘ du ihn, ich hab‘ ihn sicher!‘ So geschehen auch im Sonntags-Topspiel in der Fußball-Regionalliga Südwest zwischen Eintracht Trier und Kickers Offenbach. In der 14. Minute waren sich Triers Innenverteidiger Henri Weigelt und Torwart Radomir Novakovic bei einem langen Ball nicht einig. Der lachende Dritte: Offenbachs Ron Berlinski, der sich den Ball schnappte und zur OFC-Führung einschob.