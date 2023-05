Eintracht Trier Klein-Lio beflügelt Kevin Heinz

Ein Tag ohne Sport ist ein gebrauchter Tag – für Kevin Heinz wird dieses Motto auch weiterhin gelten. Gleichwohl verschieben sich für den ,Fitness-Papst‘ in Reihen des Fußball-Regionalligisten Eintracht Trier seit zwölf Tagen die Prioritäten. Seit dem frühen Morgen des 25. April hat Söhnchen Lio beim 28-Jährigen und dessen Lebensgefährtin Katrin Irsch (spielte Handball bei der DJK/MJC Trier) eine ,Chef-Rolle‘ eingenommen. Heinz genießt die Aufgaben als frisch gebackener Papa in vollen Zügen: „Es macht einfach Spaß, auch wenn die Nächte jetzt munterer geworden sind. Windeln wechseln, Fläschchen geben, den Kleinen ins Bett bringen – ich versuche, meiner Freundin so viel wie möglich unter die Arme zu greifen.“