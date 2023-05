Fußball Eintracht Trier: Stürmer-Rückkehr bahnt sich an

Trier · Was gibt’s Neues in der Kaderplanung beim Absteiger in die Oberliga?

15.05.2023, 13:11 Uhr

Daniel Hammel. Foto: TV-Archiv Foto: TV/-

Auf drei Transparenten am Zaun der Gegengerade ließen die Trierer Ultras beim Spiel gegen Homburg die verkorkste Spielzeit markant Revue passieren: „Fazit ein Jahr Regionalliga: Sportlich versagt; Fanszene überragt! Wann wird die Transferpolitik hinterfragt?!“